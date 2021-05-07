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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме»

Жозе Моуринью, который со следующего сезона станет главным тренером итальянской «Ромы», заинтересован в услугах голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Рома

По информации источника, Моуринью намерен найти замену нынешнему основному вратарю Пау Лопесу. При этом на Робина Ольсена, который возвращается из аренды в «Эвертоне», португальский специалист не рассчитывает. Тренер надеется, что клуб сможет подписать Де Хеа.

В текущем сезоне 30-летний Де Хеа сыграл 32 матча, где пропустил 39 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

В апреле сообщалось, что «красные дьяволы» могут отправить испанского футболиста в аренду. Такой вариант стал бы выгодным для обеих сторон, поскольку Давид получит больше игровой практики, а клуб сможет частично снизить выплаты по контракту.

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