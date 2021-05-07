Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме»

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Команда Рома

По информации источника, Моуринью намерен найти замену нынешнему основному вратарю Пау Лопесу. При этом на Робина Ольсена, который возвращается из аренды в «Эвертоне», португальский специалист не рассчитывает. Тренер надеется, что клуб сможет подписать Де Хеа.

В текущем сезоне 30-летний Де Хеа сыграл 32 матча, где пропустил 39 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».