Тренер «Тобола» показал, как футболистам приходится перелезать через забор на тренировку

«Вот так мы входим на стадион и вот так мы выходим со стадиона. Потому что стадион закрыт, закупорен, никого нет. Посмотрите, лезем вот через заборы какие-то… Стадион пустой, просили на 16:00 тренировку. Сказали: “Все занято, ничего нельзя”. Вот как так можно, а?», — говорит Масленов.