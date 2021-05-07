Тренер «Тобола» показал, как футболистам приходится перелезать через забор на тренировку
Стадион закрыт, закупорен, никого нет.
Стадион закрыт, закупорен, никого нет.
Старший тренер «Тобол М» Сергей Масленов показал, как футболисты его команды пытались пробраться на предыгровую тренировку на «Алматы Арену», сообщает KazFootball.kz.
Чтобы потренироваться перед матчем с «Рузаевкой», игрокам костанайской команды пришлось перелезать сквозь дырку в заборе.
«Вот так мы входим на стадион и вот так мы выходим со стадиона. Потому что стадион закрыт, закупорен, никого нет. Посмотрите, лезем вот через заборы