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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Тобола» показал, как футболистам приходится перелезать через забор на тренировку

Стадион закрыт, закупорен, никого нет.

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Старший тренер «Тобол М» Сергей Масленов показал, как футболисты его команды пытались пробраться на предыгровую тренировку на «Алматы Арену», сообщает KazFootball.kz.

Чтобы потренироваться перед матчем с «Рузаевкой», игрокам костанайской команды пришлось перелезать сквозь дырку в заборе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот так мы входим на стадион и вот так мы выходим со стадиона. Потому что стадион закрыт, закупорен, никого нет. Посмотрите, лезем вот через заборы какие-то… Стадион пустой, просили на 16:00 тренировку. Сказали: “Все занято, ничего нельзя”. Вот как так можно, а?», — говорит Масленов.

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