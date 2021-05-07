В Сморгони и Гомеле пройдут первые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В первом из них встретятся два неудачника стартового отрезка этого первенства — футболисты «Сморгони» примут гродненский «Неман». В прошлом туре оба соперника потерпели поражения: «Сморгонь» уступила в Борисове местному БАТЭ (0:1), а «Неман» проиграл в Гродно гостям из «Ислочи» (1:2). Гродненский клуб остается единственной командой, не одержавшей побед в семи матчах нового чемпионата страны.

Во второй сегодняшней встрече футболисты «Гомеля» примут на своем поле гостей из «Слуцка». На прошлой неделе гомельчане сыграли вничью в гостях у «Витебска» (0:0), а их сегодняшние оппоненты у себя дома разошлись миром с брестским «Динамо» (1:1).

Команда Сморгонь

Завтра брестский «Рух» примет речицкий «Спутник», футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Витебском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера «Шахтер» и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный «Энергетик-БГУ» в Борисове встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Молодечно «Ислочь» примет столичное «Динамо».

Положение команд после семи туров: «Шахтер» — 21 очко, БАТЭ — 17, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Гомель» — 12, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.