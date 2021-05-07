«Ты снова хотел меня подставить». Из-за чего Месси поругался с экс-президентом «Барселоны»
Скандал обрастает новыми подробностями. Зачем Бартомеу обманывал легенду клуба?
Скандал обрастает новыми подробностями. Зачем Бартомеу обманывал легенду клуба?
Radio Catalunya раскрыло подробности конфликта Лионеля Месси с бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу. Между ними была настоящая война!
Всё началось в 2019 году, после ответного матча «Барселоны» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:4). Тогда каталонцы покинули турнир на стадии полуфинала. Бартомеу приехал домой к Месси, чтобы обсудить перспективы команды и её главного тренера — Эрнесто Вальверде. Президент «Барсы» хотел уволить специалиста, но Лео сказал, что проблема не в тренере. Помогло, но лишь на время: Вальверде продержался на своём посту ещё полгода.
С тех пор взаимоотношения Месси и Бартомеу становились только хуже. При этом лидер каталонцев рассчитывал на возвращение в команду бывшего партнёра по атаке Неймара. С Гризманном же Месси, по слухам, неоднократно ругался — однажды они даже подрались на тренировке.
Второй фактор — пандемия, а точнее кризис, который она вызвала. В «Барселоне» была не лучшая финансовая ситуация, и игрокам пришлось пойти на понижение зарплаты. Процесс обсуждения получился сложным, а интересы команды представлял Месси.
Стороны договорились о снижении зарплат на период, пока все футбольные соревнования приостановлены. Уже перед возобновлением сезона Бартомеу заявил, что игрокам придётся пойти на очередное понижение заработной платы — Месси от лица всей команды отказался. После этого аргентинец якобы заявил, что Бартомеу больше нельзя доверять.
Бартомеу под конец своего президентства играл грязно. Его подозревают в том, что он платил за оскорбительные посты в соцсетях, которые были направлены в адрес кандидатов на выборах президента «Барсы». Досталось и некоторым футболистам, выступавшим против Бартомеу. В том числе и Месси.
Помимо этого, функционер мог приложить руку к сливу информации в Сеть. Речь идёт как минимум о двух ситуациях: с уходом Месси из клуба и подробностями его контракта.
Когда «Барселону» возглавил Рональд Куман, аргентинец встретился с ним и признался, что раздумывает об уходе из клуба. В тот же день информация появилась в СМИ. Месси решил, что это дело рук Бартомеу, и отправил ему гневное сообщение: «Ты сливаешь информацию! Чёрт возьми, ты снова хотел меня подставить!».
Случилось это уже после ухода Бартомеу из клуба — незадолго до того, как стали известны результаты выборов президента «Барсы». Сам Бартомеу причастность к сливу данных контракта Месси отрицает. Однако среди подозреваемых до сих пор не только
Николай Егорычев