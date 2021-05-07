«Ты снова хотел меня подставить». Из-за чего Месси поругался с экс-президентом «Барселоны»

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Radio Catalunya раскрыло подробности конфликта Лионеля Месси с бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу. Между ними была настоящая война!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--738c2e8ec8601b09baa4" data-vnd="738c2e8ec8601b09baa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=738c2e8ec8601b09baa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бартомеу соврал Месси о трансфере Гризманна

Всё началось в 2019 году, после ответного матча «Барселоны» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:4). Тогда каталонцы покинули турнир на стадии полуфинала. Бартомеу приехал домой к Месси, чтобы обсудить перспективы команды и её главного тренера — Эрнесто Вальверде. Президент «Барсы» хотел уволить специалиста, но Лео сказал, что проблема не в тренере. Помогло, но лишь на время: Вальверде продержался на своём посту ещё полгода.

Во время беседы Месси спросил у Бартомеу, правда ли, что в «Барселону» вот-вот придёт Антуан Гризманн. Президент сине-гранатовых сказал Лео, что это лишь слухи и никаких переговоров по этому поводу не ведётся. А через неделю Гризманн официально перешёл в «Барсу» за € 120 млн.

С тех пор взаимоотношения Месси и Бартомеу становились только хуже. При этом лидер каталонцев рассчитывал на возвращение в команду бывшего партнёра по атаке Неймара. С Гризманном же Месси, по слухам, неоднократно ругался — однажды они даже подрались на тренировке.

Команда Барселона

Месси отказался пойти на снижение зарплаты

Второй фактор — пандемия, а точнее кризис, который она вызвала. В «Барселоне» была не лучшая финансовая ситуация, и игрокам пришлось пойти на понижение зарплаты. Процесс обсуждения получился сложным, а интересы команды представлял Месси.

Стороны договорились о снижении зарплат на период, пока все футбольные соревнования приостановлены. Уже перед возобновлением сезона Бартомеу заявил, что игрокам придётся пойти на очередное понижение заработной платы — Месси от лица всей команды отказался. После этого аргентинец якобы заявил, что Бартомеу больше нельзя доверять.

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Лео считает, что Бартомеу сливал информацию в прессу

Бартомеу под конец своего президентства играл грязно. Его подозревают в том, что он платил за оскорбительные посты в соцсетях, которые были направлены в адрес кандидатов на выборах президента «Барсы». Досталось и некоторым футболистам, выступавшим против Бартомеу. В том числе и Месси.

Помимо этого, функционер мог приложить руку к сливу информации в Сеть. Речь идёт как минимум о двух ситуациях: с уходом Месси из клуба и подробностями его контракта.

Когда «Барселону» возглавил Рональд Куман, аргентинец встретился с ним и признался, что раздумывает об уходе из клуба. В тот же день информация появилась в СМИ. Месси решил, что это дело рук Бартомеу, и отправил ему гневное сообщение: «Ты сливаешь информацию! Чёрт возьми, ты снова хотел меня подставить!».

Через несколько дней Месси направил запрос на трансфер в клубный офис. Аргентинец в итоге всё же остался в «Барсе», но договор с ним до сих пор не продлён. Кстати, о контракте: в феврале в Сеть слили подробности соглашения Месси с клубом, где была указана просто космическая цифра — € 555 млн за пять лет!

Случилось это уже после ухода Бартомеу из клуба — незадолго до того, как стали известны результаты выборов президента «Барсы». Сам Бартомеу причастность к сливу данных контракта Месси отрицает. Однако среди подозреваемых до сих пор не только экс-президент, но и люди, работавшие в клубе при нём: бывшие вице-президент, генеральный директор, член совета директоров и глава юридической службы.. Бартомеу в клубе давно нет. И до сих пор непонятно, останется ли Месси. Между ними была настоящая война, от которой, по сути, никто не выиграл, но точно проиграла «Барселона».