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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» выставил Эдена Азара на продажу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» готов выслушать предложения по трансферу бельгийского футболиста команды Эдена Азара, сообщает Marca.

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Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году за 100 миллионов евро.

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Реал

После переезда в Испанию полузащитник испытывал проблемы со здоровьем, за два года из-за повреждений он пропустил более 50 матчей. По информации издания, терпение «Реала» в отношении бельгийца достигло предела. Мадридский клуб выставил ряд игроков, включая 30-летнего хавбека, на продажу.

В четверг Азар извинился перед болельщиками «Реала» за поведение в проигранном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» — после игры бельгиец смеялся и шутил с игроками «синих». В материале отмечается, что решение расстаться с футболистом было принято задолго до этого инцидента.

Азар в текущем сезоне провел 18 матчей и забил три гола, всего за «Реал» полузащитник сыграл 40 встреч, записав в актив четыре мяча.

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