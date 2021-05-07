«Реал» выставил Эдена Азара на продажу

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Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году за 100 миллионов евро.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--738c2e8ec8601b09baa4" data-vnd="738c2e8ec8601b09baa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=738c2e8ec8601b09baa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Реал

После переезда в Испанию полузащитник испытывал проблемы со здоровьем, за два года из-за повреждений он пропустил более 50 матчей. По информации издания, терпение «Реала» в отношении бельгийца достигло предела. Мадридский клуб выставил ряд игроков, включая 30-летнего хавбека, на продажу.

В четверг Азар извинился перед болельщиками «Реала» за поведение в проигранном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» — после игры бельгиец смеялся и шутил с игроками «синих». В материале отмечается, что решение расстаться с футболистом было принято задолго до этого инцидента.