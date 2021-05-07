«Реал» выставил Эдена Азара на продажу
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» готов выслушать предложения по трансферу бельгийского футболиста команды Эдена Азара, сообщает Marca.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» готов выслушать предложения по трансферу бельгийского футболиста команды Эдена Азара, сообщает Marca.
Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году за 100 миллионов евро.
После переезда в Испанию полузащитник испытывал проблемы со здоровьем, за два года
В четверг Азар извинился перед болельщиками «Реала» за поведение в проигранном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» — после игры бельгиец смеялся и шутил с игроками «синих». В материале отмечается, что решение расстаться с футболистом было принято задолго до этого инцидента.
Азар в текущем сезоне провел 18 матчей и забил три гола, всего за «Реал» полузащитник сыграл 40 встреч, записав в актив четыре мяча.