Сын легенды «Ливерпуля» Каррагера может стать игроком «Эвертона»
Джеймс Каррагер, сын легендарного защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, может перейти в «Эвертон», сообщает The Times.
Джеймс Каррагер, сын легендарного защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, может перейти в «Эвертон», сообщает The Times.
18-летний футболист выступает на позиции центрального защитника.
Джейми Каррагер провёл всю свою карьеру в «Ливерпуле» и повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, сыграв за красных 737 матчей.
«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской