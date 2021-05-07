Джоэл Глейзер обратился к болельщикам, которые призывают его продать «Манчестер Юнайтед»

Напомним «МЮ» стал одним из инициаторов создания Суперлиги Европы. И хотя вскоре клуб объявил о выходе из проекта, фанаты продолжают протестовать против руководства. В воскресенье болельщики манкунианцев сорвали матч 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля», прорвавшись на «Олд Траффорд» с плакатами и пиротехникой. Другая часть фанатов протестовала у входа в отель команды, в результате столкновений травмы получили шесть полицейских.

Команда Манчестер Юнайтед

«На протяжении многих лет мы поддерживали команду инвестициями и продолжим это делать летом. Мы понимаем, что должны существенно увеличить вложения в «Олд Траффорд» и наш тренировочный комплекс, чтобы клуб оставался одним из лучших в Европе.

Хочу вас заверить, что моя семья и я очень заботимся о «Манчестер Юнайтед» и испытываем глубокое чувство ответственности, стараясь его защищать и укреплять в долгосрочной перспективе, а также с уважением относимся к его ценностям и традициям.

Нашим главным приоритетом всегда являлась и будет борьба за самые важные трофеи и зрелищный футбол команды, составленной из высококлассных игроков и лучших местных талантов. Мы чувствуем, что находимся на правильном пути под руководством Уле.