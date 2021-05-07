Владимир Газзаев близок к возвращению в «Актобе»

«Вероятность того, что Газзаев вернется в «Актобе» довольно высока. Он уже тренировал «красно-белых» в 2014—2015 годах. Россиянин принял команду в середине сезона-2014, стал вице-чемпионом страны, но в июле 2015 года после поражения команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы от эстонского «Нымме Калью» подал в отставку.