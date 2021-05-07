Владимир Газзаев близок к возвращению в «Актобе»
40-летний Владимир Газзаев может принять «Актобе» во второй раз, сообщает
40-летний Владимир Газзаев может принять «Актобе» во второй раз, сообщает
«Вероятность того, что Газзаев вернется в «Актобе» довольно высока. Он уже тренировал «красно-белых» в 2014—2015 годах. Россиянин принял команду в середине сезона-2014, стал
После «Актобе» Газзаев работал в грузинском «Рустави», российском «Урожае» и костанайском «Тоболе», но ни в одном клубе надолго не задерживался. В начале 2021 года принял клуб Серии D «Сиена», однако
Помимо кандидатуры Газзаева, актюбинскому клубу были предложены услуги Николая Костова, Стойчо Младенова, Дмитрия Огая и Вадима Евсеева.