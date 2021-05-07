Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ротор
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Эльче
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Газзаев близок к возвращению в «Актобе»

40-летний Владимир Газзаев может принять «Актобе» во второй раз, сообщает Meta-ratings.kz. На данный момент кандидатура российского специалиста активно обсуждается руководством клуба.

Наверх

«Вероятность того, что Газзаев вернется в «Актобе» довольно высока. Он уже тренировал «красно-белых» в 2014—2015 годах. Россиянин принял команду в середине сезона-2014, стал вице-чемпионом страны, но в июле 2015 года после поражения команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы от эстонского «Нымме Калью» подал в отставку.

После «Актобе» Газзаев работал в грузинском «Рустави», российском «Урожае» и костанайском «Тоболе», но ни в одном клубе надолго не задерживался. В начале 2021 года принял клуб Серии D «Сиена», однако из-за проблем с документами не смог приступить к работе в итальянской команде", — говорится в сообщении.

Помимо кандидатуры Газзаева, актюбинскому клубу были предложены услуги Николая Костова, Стойчо Младенова, Дмитрия Огая и Вадима Евсеева.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Канада - чемпион. РФ даже с огромными талантами снова без золота
Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на призывы продать клуб
Шлеменко выиграл на турнире во Владивостоке
Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Гончаренко обыграет ЦСКА: ставим на РПЛ с топ-коэффициентами
Бой «Канело» — Сондерс установит рекорд по количеству зрителей
«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь