Стало известно, как АПЛ накажет клубы «большой шестерки» за участие в Суперлиге
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«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили о своем намерении участвовать в Суперлиге. Однако спустя два дня проект, который подвергся критике со стороны болельщиков, руководителей УЕФА и футбольной общественности, развалился.
Шесть клубов нарушили правило, которое требует от них получения письменного разрешения
При этом еще предстоит решить, будут ли эти штрафы выплачены немедленно или их спишут с будущих доходов от трансляций.