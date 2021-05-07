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19:57 (мск), источник: Sport24

Стало известно, как АПЛ накажет клубы «большой шестерки» за участие в Суперлиге

Английская Премьер-лига накажет крупными штрафами те клубы, которые пытались вступить в Европейскую Суперлигу.

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Источник: AFP 2021

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили о своем намерении участвовать в Суперлиге. Однако спустя два дня проект, который подвергся критике со стороны болельщиков, руководителей УЕФА и футбольной общественности, развалился.

Шесть клубов нарушили правило, которое требует от них получения письменного разрешения Премьер-лиги, прежде чем они присоединятся к любому новому соревнованию. Как сообщает The Telegraph, АПЛ не собирается наказывать клубы снятием очков, но оштрафует их на внушительные суммы.

При этом еще предстоит решить, будут ли эти штрафы выплачены немедленно или их спишут с будущих доходов от трансляций.

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