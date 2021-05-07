Стало известно, как АПЛ накажет клубы «большой шестерки» за участие в Суперлиге

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили о своем намерении участвовать в Суперлиге. Однако спустя два дня проект, который подвергся критике со стороны болельщиков, руководителей УЕФА и футбольной общественности, развалился.

Шесть клубов нарушили правило, которое требует от них получения письменного разрешения Премьер-лиги, прежде чем они присоединятся к любому новому соревнованию. Как сообщает The Telegraph, АПЛ не собирается наказывать клубы снятием очков, но оштрафует их на внушительные суммы.