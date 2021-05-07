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7 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» одержали первую победу в чемпионате Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в гостевом поединке 8-го тура подопечные Игоря Ковалевича обыграли футболистов «Сморгони» со счетом 2:0. В конце первого тайма хозяева остались в численном меньшинстве, чем после перерыва сполна воспользовались гости. На 54-й минуте первый мяч забил Егор Зубович, а через полчаса итог подвел Александр Джигеро.

Завтра брестский «Рух» примет речицкий «Спутник», футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Витебском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера — «Шахтер» и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный «Энергетик-БГУ» в Борисове встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Молодечно «Ислочь» примет столичное «Динамо».

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.

Сморгонь
0:2
Первый тайм: 0:0
Неман
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