Футболисты «Немана» одержали первую победу в чемпионате Беларуси

Сегодня в гостевом поединке 8-го тура подопечные Игоря Ковалевича обыграли футболистов «Сморгони» со счетом 2:0. В конце первого тайма хозяева остались в численном меньшинстве, чем после перерыва сполна воспользовались гости. На 54-й минуте первый мяч забил Егор Зубович, а через полчаса итог подвел Александр Джигеро.

Завтра брестский «Рух» примет речицкий «Спутник», футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Витебском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера — «Шахтер» и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный «Энергетик-БГУ» в Борисове встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Молодечно «Ислочь» примет столичное «Динамо».