Тренер «Монако» Ковач рассказал, когда ждать возвращения Головина

«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Головину вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности и он присоединится к нам в следующих встречах», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.