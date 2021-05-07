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21:11 (мск), источник: Sport24

Тренер «Монако» Ковач рассказал, когда ждать возвращения Головина

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда сможет приступить к работе с основной группой полузащитник клуба Александр Головин. Ранее у 24-летнего россиянина был диагностирован коронавирус.

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Источник: asmonaco.com

«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Головину вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности и он присоединится к нам в следующих встречах», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Свою следующую игру монегаски проведут 9 мая против «Реймса», начало — в 18:05 (мск).

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