«Гомель» поднялся на третье место в чемпионате Беларуси по футболу

Играя на своем поле, гомельчане сразу пошли в атаку, и уже на 6-й минуте Дмитрий Гомза вывел хозяев вперед. Незадолго до окончания первого тайма Дмитрий Сасин с пенальти сравнял счет, но потом голы забивали только футболисты «Гомеля». На 46-й минуте отличился Александр Васильев, через 20 минут Вадим Побудей забил третий мяч, а затем Андрей Соловей установил окончательный результат — 4:1.

Сегодня в стартовом поединке 8-го тура футболисты гродненского «Немана» одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на выезде футболистов «Сморгони» со счетом 2:0.

Завтра брестский «Рух» примет речицкий «Спутник», футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Витебском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера — «Шахтер» и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный «Энергетик-БГУ» в Борисове встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Молодечно «Ислочь» примет столичное «Динамо».

Положение команд: «Шахтер» — 21 очко, БАТЭ — 17, «Гомель» — 15, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Неман» — 6, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3.