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7 мая, источник: Чемпионат.com

Рональд Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»

Повторная апелляция «Барселоны» о приостановке отстранения главного тренера команды Рональда Кумана была отклонена.

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Источник: AP 2021

Нидерландский специалист получил дисквалификацию на две игры после удаления в матче 33-го тура с «Гранадой» (1:2). Куман пропустил встречу с «Валенсией».

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 35, 8.05.2021, 17:15

Барселона-Атлетико-

«Барселона» дважды безуспешно подавала апелляцию в дисциплинарный комитет, прежде чем передать дело в Спортивный арбитражный суд. Клуб хотел, чтобы дисквалификация было временно остановлена на матч против «Атлетико».

Руководить каталонцами в матче с мадридским клубом будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с «Валенсией» (3:2).

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место после 34 туров, набрав 74 очка. «Атлетико» (76) — на 1-м месте.

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