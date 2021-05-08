Зидан и Гаттузо — основные претенденты на пост главного тренера «Ювентуса»

Сообщается, что Зидан — давняя цель президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, однако основной проблемой является высокая заработная плата специалиста, которая составляет € 12 млн за год. В связи с этим, Гаттузо, который может покинуть «Наполи» по окончании сезона, может стать более приемлемым вариантов для «Ювентуса».