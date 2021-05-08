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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» объявил о переходе казахстанского защитника

Талдыкорганский «Жетысу» объявил о подписании контракта с 31-летним казахстанским защитником Дамиром Даутовым, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Дамир Даутов родился в городе Павлодаре. Профессиональную карьеру начал в алматинском «Железнодорожнике». Последним клубом футболиста был шымкентский «Ордабасы». Дамир выступал за талдыкорганскую команду в сезонах 2012 и 2013 годов. Игрок взял номер 26.

Ранее также выступал за «Астану», «Кайсар», «Иртыш» и «Актобе».

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