«Жетысу» объявил о переходе казахстанского защитника
Талдыкорганский «Жетысу» объявил о подписании контракта с 31-летним казахстанским защитником Дамиром Даутовым, сообщает KazFootball.kz.
Талдыкорганский «Жетысу» объявил о подписании контракта с 31-летним казахстанским защитником Дамиром Даутовым, сообщает KazFootball.kz.
Дамир Даутов родился в городе Павлодаре. Профессиональную карьеру начал в алматинском «Железнодорожнике». Последним клубом футболиста был шымкентский «Ордабасы». Дамир выступал за талдыкорганскую команду в сезонах 2012 и 2013 годов. Игрок взял номер 26.
Ранее также выступал за «Астану», «Кайсар», «Иртыш» и «Актобе».