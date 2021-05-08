«Жетысу» объявил о переходе казахстанского защитника

Дамир Даутов родился в городе Павлодаре. Профессиональную карьеру начал в алматинском «Железнодорожнике». Последним клубом футболиста был шымкентский «Ордабасы». Дамир выступал за талдыкорганскую команду в сезонах 2012 и 2013 годов. Игрок взял номер 26.