«Барселона», «Ювентус» и «Реал» выступили с заявлением после вердикта УЕФА по Суперлиге

В тексте заявления команд говорится о том, что клубы-основатели Суперлиги продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире.
Всего в пресс-релизе выделено пять основных пунктов:
1) жесткое давление со стороны УЕФА, ФИФА и третьих лиц;.
2) объяснение, почему был разработан план Суперлиги: решение неустойчивой футбольной ситуации в мира, экономическая проблема клубов, турнир должен был проводиться только с учетом согласия ФИФА и УЕФА;.
3) Суперлига должна была помочь развитию женского футбола;.
4) готовность пересмотреть предложенный подход Суперлиги;.
5) некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию.
«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без совершенно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье», — написано в заключении заявления.
Ранее, 19 апреля, стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
8 мая УЕФА опубликовал обращение к 9 клубам, которые официально заявили о выходе из Суперлиги. В качестве жеста доброй воли «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.