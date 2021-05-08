«Актобе» определился с главным тренером после ухода Баги

Бывший тренер «Шахтера» сменит белорусского специалиста Алексея Багу на посту наставника клуба. Руководство клуба уже связалось с Костовым.

Стороны довольно быстро нашли точки соприкосновения и уладили все формальности по соглашению. Осталось дождаться одобрения акимата области по кандидатуре Костова.

В самом акимате уже не имеют своего варианта со ставленником, после того как провалилась попытка приглашения россиянина Владимира Газзаева. Против его назначения, в первую очередь, выступили болельщики клуба.

Костов уже подал документы на получение визы. И как только ее одобрят, он вылетит в Казахстан.

Напомним, Бага возглавил «Актобе» перед стартом КПЛ-2021, куда он вернулся из первой лиги. Команда потерпела поражения в четырех последних матчах, после чего клуб уволил специалиста.