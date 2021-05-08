Серхио Рамос получил травму ноги

В ходе медицинского обследования у 35-летнего испанского игрока был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.



Напомним, Рамос принял участие в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (0:2). Первая встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити», а «Реал» покинул турнир.