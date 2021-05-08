ПСЖ продлил контракт с Неймаром до 2025 года

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Предыдущее соглашение бразильца действовало до 30 июня 2022 года.

По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, зарплата Неймара по новому контракту составит около €30 млн в год. Также в контракте игрока прописан крупный бонус в случае победы французской команды в Лиге чемпионов.

Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 27 матчей, в которых забил 15 голов.

Он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.