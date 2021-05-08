Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Велес
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Байер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Шальке-04
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Динамо Бр
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Наполи
03
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Нижний Новгород
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Леванте
22
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Уэска
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Бордо
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Оренбург
04
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Краснодар-2
60
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
42
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
16:00 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ продлил контракт с Неймаром до 2025 года

ТАСС, 8 мая. Бразильский нападающий Неймар подписал новый договор с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Предыдущее соглашение бразильца действовало до 30 июня 2022 года.

По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, зарплата Неймара по новому контракту составит около €30 млн в год. Также в контракте игрока прописан крупный бонус в случае победы французской команды в Лиге чемпионов.

Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 27 матчей, в которых забил 15 голов.

Он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Зенит» полурезервным составом не смог обыграть «Уфу»
«Барса», «Ювентус» и «Реал» выступили с заявлением в адрес УЕФА
Русский форвард дважды забил в пустые ворота в матче НХЛ (видео)
Тарасенко не поможет сборной России на хоккейном ЧМ-2021
«Локомотив» принимает «Динамо» в матче РПЛ (трансляция)
«Барса» — «Атлетико» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь