«Астана» благодаря шикарному голу защитника сборной Казахстана победила «Тараз» и закрепила лидерство в КПЛ
«Астана» выиграла у «Тараза» в десятом туре
«Астана» выиграла у «Тараза» в десятом туре
Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 54-й минуте забил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков, которому удался шикарный удар
Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 26 очков и закрепился на первом месте в таблице, тогда как южане с 17 баллами остались на промежуточной, третьей строчке.
В 11-м туре, 14 мая, «Астана» дома примет «Жетысу», а на следующий день «Тараз» на выезде сыграет с «Атырау».