«Астана» благодаря шикарному голу защитника сборной Казахстана победила «Тараз» и закрепила лидерство в КПЛ

Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 54-й минуте забил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков, которому удался шикарный удар из-за пределов штрафной площади.

Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 26 очков и закрепился на первом месте в таблице, тогда как южане с 17 баллами остались на промежуточной, третьей строчке.