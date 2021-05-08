«Рух» обыграл «Спутник» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты брестского «Руха» принимали на своей арене дебютанта элитного дивизиона речицкий «Спутник» и вышли вперед на 15-й минуте после удара Всеволода Садовского. Через 20 минут Кирилл Печенин забил второй мяч в ворота гостей. В дальнейшем брестчане имели большое преимущество, но результат не изменился — 2:0.

Позже футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с «Витебском», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестскими динамовцами.

Стартовые встречи этого тура состоялись вчера. Футболисты гродненского «Немана» одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на выезде футболистов «Сморгони» со счетом 2:0. В другом поединке «Гомель» разгромил на своем поле гостей из «Слуцка» с результатом 4:1.

Заключительные матчи пройдут 9 мая. В центральном поединке лидер турнира солигорский «Шахтер» примет идущего вторым борисовский БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный «Энергетик-БГУ» в Борисове встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Молодечно «Ислочь» примет столичное «Динамо».

Положение команд: «Шахтер» — 21 очко, БАТЭ — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Неман» — 6, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.