«Лидс» дома обыграл «Тоттенхэм» и усложнил «шпорам» задачу попадания в еврокубки

Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



На 13-й минуте универсальный полузащитник «Лидса» Стюарт Даллас оказался первым на добивании и мощным ударом загнал мяч под перекладину.

Гости отыгрались на 25-й минуте — хавбек Деле Алли передачей через центр разрезал оборону «Лидса», а нападающий Сон Хын Мин вывалился к воротам и низом направил мяч в сетку мимо вышедшего из ворот Иллана Меслье.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a4257de8019d8072c9d2" data-vnd="a4257de8019d8072c9d2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a4257de8019d8072c9d2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На 42-й минуте вингер «павлинов» Джек Харрисон сделал пас низом под забегание латералю Эзгану Алиоски, который от лицевой прострелил во вратарскую «шпор», откуда нападающий Патрик Бэмфорд в касание переправил мяч в ворота.

Окончательный счёт на 84-й минуте установил нападающий хозяев Родриго Морено, завершивший контратаку своей команды.