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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лидс» дома обыграл «Тоттенхэм» и усложнил «шпорам» задачу попадания в еврокубки

В матче 35-го тура «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: AP 2021

Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 13-й минуте универсальный полузащитник «Лидса» Стюарт Даллас оказался первым на добивании и мощным ударом загнал мяч под перекладину.

Гости отыгрались на 25-й минуте — хавбек Деле Алли передачей через центр разрезал оборону «Лидса», а нападающий Сон Хын Мин вывалился к воротам и низом направил мяч в сетку мимо вышедшего из ворот Иллана Меслье.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 42-й минуте вингер «павлинов» Джек Харрисон сделал пас низом под забегание латералю Эзгану Алиоски, который от лицевой прострелил во вратарскую «шпор», откуда нападающий Патрик Бэмфорд в касание переправил мяч в ворота.

Окончательный счёт на 84-й минуте установил нападающий хозяев Родриго Морено, завершивший контратаку своей команды.

«Лидс Юнайтед» в 35 матчах набрал 50 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (56) — на шестом месте.

Лидс
3:1
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
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