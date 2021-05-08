«Алавес» ушел от поражения в матче с «Леванте»
«Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге, сыграв вничью с «Алавесом» в 35-м туре чемпионата.
«Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге, сыграв вничью с «Алавесом» в 35-м туре чемпионата.
Пропустив на 30-й минуте после удара Пере Понса, гости сумели выйти вперед еще до перерыва благодаря двум мячам Хосе Моралеса.
Окончательный результат на 87-й минуте установил форвард «Алавеса» Хоселу.
«Леванте» не проиграл в чемпионате с середины апреля и с 39 очками занимает 13-ю строчку в таблице. «Алавес» имеет в активе 32 очка и находится на 16-м месте.