«Алавес» ушел от поражения в матче с «Леванте»

Пропустив на 30-й минуте после удара Пере Понса, гости сумели выйти вперед еще до перерыва благодаря двум мячам Хосе Моралеса.

«Леванте» не проиграл в чемпионате с середины апреля и с 39 очками занимает 13-ю строчку в таблице. «Алавес» имеет в активе 32 очка и находится на 16-м месте.