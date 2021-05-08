«Ордабасы» не смог выиграть в третьем матче подряд в КПЛ

«Каспий» и «Ордабасы» не выявили сильнейшего в рамках десятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Ордабасы

Встреча, прошедшая в Актау, завершилась со счетом 0:0.

В итоге, команды остались на своих местах в таблице, южане с 14 очками на шестом, актаусцы с отставанием на один балл на седьмом.

При этом безвыигрышная серия шымкентцев достигла трех игр, в предыдущих двух они проиграли «Кайрату» (0:3) и «Турану» (0:1).