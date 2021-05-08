«Ордабасы» не смог выиграть в третьем матче подряд в КПЛ
Игра для южан была выездная.
Игра для южан была выездная.
«Каспий» и «Ордабасы» не выявили сильнейшего в рамках десятого тура
Встреча, прошедшая в Актау, завершилась со счетом 0:0.
В итоге, команды остались на своих местах в таблице, южане с 14 очками на шестом, актаусцы с отставанием на один балл на седьмом.
При этом безвыигрышная серия шымкентцев достигла трех игр, в предыдущих двух они проиграли «Кайрату» (0:3) и «Турану» (0:1).
В 11-м туре, 15 мая, «Ордабасы» дома примет «Тобол», а «Каспий» в гостях сыграет с «Кызыл-Жаром».