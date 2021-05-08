«Наполи» разгромил «Специю» и поднялся на 2-е место в Серии А, обойдя «Аталанту», «Ювентус» и «Милан»
«Наполи» одержал уверенную победу над «Специей» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» одержал уверенную победу над «Специей» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
Гости забили три мяча еще в первом тайме. В составе неаполитанцев отличились хавбек Петр Зелиньский, а также форвард Виктор Осимхен, оформивший дубль.
«Специя» смогла отыграть один мяч, точный удар на счету Роберто Пикколи. Окончательный счет в матче установил нападающий Ирвинг Лосано.
Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 70 очков. «Специя» располагается на 16-й строчке, имея в активе 34 очка.
В другом матче «Удинезе» не смог обыграть «Болонью». Голами отметились Родриго Де Пауль и Риккардо Орсолини.