«Наполи» разгромил «Специю» и поднялся на 2-е место в Серии А, обойдя «Аталанту», «Ювентус» и «Милан»

Гости забили три мяча еще в первом тайме. В составе неаполитанцев отличились хавбек Петр Зелиньский, а также форвард Виктор Осимхен, оформивший дубль.

«Специя» смогла отыграть один мяч, точный удар на счету Роберто Пикколи. Окончательный счет в матче установил нападающий Ирвинг Лосано.

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Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 70 очков. «Специя» располагается на 16-й строчке, имея в активе 34 очка.

В другом матче «Удинезе» не смог обыграть «Болонью». Голами отметились Родриго Де Пауль и Риккардо Орсолини.