«Кайрат» пропустил гол от вратаря «Шахтера» и потерял очки во втором матче подряд
Случилось это в компенсированное время.
Случилось это в компенсированное время.
«Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» в десятом туре
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха на 51-й минуте добились хозяева усилиями Артура Шушеначева, который вышел на замену во втором тайме вместо Адеринсолы Эсеолы.
Казалось, что матч так и завершится минимальной победой южан, но на четвертой компенсированной минуте вратарь «горняков» Тимурбек Закиров подключился к атаке своей команды и после розыгрыша углового пробил головой, после чего мяч от защитника алматинцев Нуралы Алипа влетел в ворота.
Таким образом, «Кайрат» во втором матче подряд сыграл вничью и с 17 очками расположился на третьем месте, обойдя «Тараз» по дополнительным показателям. В свою очередь «горняки» с восемью очками остались на 11-й строчке.
В 11-м туре, 14 мая, «Кайрат» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Шахтер» в этот день на своем поле встретится с «Тураном».