Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год и не перейдет в «Барселону»
Карьеру бразильца оправдает только победа в Лиге чемпионов.
Карьеру бразильца оправдает только победа в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что Неймар не один раз пожалел о своем уходе из «Барселоны». Тогда им двигало желание выйти из тени Лео Месси и стать новым королем. Однако годы спустя стало понятно, что вместе получалось круче, и Хосеп Гвардьола не просто так говорил, что трио MSN (Месси-Суарес-Неймар) — лучшее, что он видел в футболе. «Если бы Неймар задержался в “Барселоне” подольше, они выиграли бы еще
Отсюда постоянное общение бразильца со старыми каталонскими друзьями и прощупывание почвы относительно возвращения на «Камп Ноу». Там Неймар играл рядом с лучшими и сам становился лучше. Тем более ла лига предлагала максимальный уровень конкуренции, тогда как во Франции есть «ПСЖ» и все остальные. И даже если в этом сезоне чемпионом станет «Лилль», глобально это ничего не изменит.
За лучшими игроками «догов» уже выстроилась очередь и, например, «Милан» готов сразу забрать голкипера Меньяна, если Доннарумма
Если же брать все турниры, то статистика бразильца становится еще более невероятной — 112 матчей, 85 голов, 51 передача. Но трофеи, о мечте выиграть которые Неймар заявил после подписания нового контракта, пока исключительно внутреннего пользования. Три чемпионских титула, по два Кубка Франции, Кубка лиги и Суперкубка. Однако, собирая состав мечты, хозяева «ПСЖ» мечтали хотя бы об одной Лиге чемпионов. Не случайно в новом соглашении Неймара прописан внушительный бонус за выигрыш главного еврокубка.
Только непонятно, удастся ли парижскому суперклубу воплотить свою мечту в жизнь. Год назад — еще под началом Томаса Тухеля — прорвавшийся в свой первый финал «ПСЖ» выглядел созревшей для исторического успеха командой. Именно после этого из окружения Неймара стала просачиваться информация, что футболист счастлив в Париже и не хочет ничего менять. Фактически торги по контракту в тот момент уже начались. Однако нынешний вылет в полуфинале, где «Манчестер Сити» выглядел идеальной командой, а Париж снова превратился всего лишь в набор ярких футболистов, оставил много вопросов.
«Багаж Тухеля» еще работал, и пока сложно понять, на что способен Маурисио Покеттино. Взявшись за ремонт на ходу, аргентинец научил «ПСЖ» блестяще выходить из обороны в атаку, но пока это еще не команда Покеттино, который прежде не работал в клубах, которые ориентированы на максимальный результат во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. И, кажется, этим можно объяснить последние вбросы о возможном возвращении Неймара в Испанию.
Хотя с учетом финансовой ситуации в «Барселоне» такой сценарий изначально казался фантастикой. И когда Месси дает согласие на двукратное сокращение зарплаты, это говорит о многом. Так что поняв, что на «Камп Ноу» много не заработать, окружение Неймара разве что использовало «Барсу» как инструмент давления на «ПСЖ», который в итоге расщедрился на прекрасный по нынешним временам контракт.
В течение ближайших четырех лет годовой оклад южноамериканской звезды составит 30 миллионов евро «чистыми». И это без учета бонусов. Когда твоя часовая оплата составляет 3,7 тысячи евро, сложно услышать
У бразильца будут хорошие деньги и много трофеев в тихой французской гавани. Кильяна Мбаппе, который все еще не ответил на предложение «ПСЖ» со схожими условиями, это пока не устраивает. Французский вундеркинд мечтает о большем, и на родине ему давно уже тесно. А Неймар — с его невероятным талантом и умением приводить в абсолютный восторг — может так и остаться несостоявшимся королем, который в 2017-м погорячился, решив круто изменить свою жизнь. Изменить репутацию первого парня во французской деревне способна только выигранная Лига чемпионов.
Андрей Кузичев