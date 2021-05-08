Клуб КПЛ объявил о трансфере украинского футболиста с узбекскими корнями

Украинский защитник Ризван Аблитаров перешел в «Жетысу». Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганского клуба.

Игрок будет выступать под номером 55.

В Казахстане Аблитаров известен по выступлениям за «Атырау» и «Кайсар».