Клуб КПЛ объявил о трансфере украинского футболиста с узбекскими корнями
Новичок уже определился с игровым номером.
Новичок уже определился с игровым номером.
Украинский защитник Ризван Аблитаров перешел в «Жетысу». Об этом сообщает
Игрок будет выступать под номером 55.
Аблитаров родился в узбекском городе Шахрисабз.
Является воспитанником команды УОР (Симферополь). Последним клубом футболиста был донецкий «Олимпик».
В Казахстане Аблитаров известен по выступлениям за «Атырау» и «Кайсар».
Ранее семиреченцы подписали казахстанского защитника Дамира Даутова из «Ордабасы».