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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о трансфере украинского футболиста с узбекскими корнями

Новичок уже определился с игровым номером.

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Украинский защитник Ризван Аблитаров перешел в «Жетысу». Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганского клуба.

Команда
Жетысу

Игрок будет выступать под номером 55.

Аблитаров родился в узбекском городе Шахрисабз.

Является воспитанником команды УОР (Симферополь). Последним клубом футболиста был донецкий «Олимпик».

В Казахстане Аблитаров известен по выступлениям за «Атырау» и «Кайсар».

Ранее семиреченцы подписали казахстанского защитника Дамира Даутова из «Ордабасы».

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