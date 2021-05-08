«Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

В субботу занимающий второе место «Лейпциг» в матче 32-го тура проиграл дортмундской «Боруссии» (2:3) и потерял шансы догнать «Баварию». «Лейпциг» после 32 встреч набрал 64 очка и отстает от «Баварии» на семь очков. Команда из Мюнхена в 32-м туре в субботу примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, встреча начнется в 19:30 мск.

Команда Бавария

«Бавария» является самой титулованной командой чемпионата Германии. Вторым по этому показателю является «Нюрнберг», завоевавший девять чемпионств. «Нюрнберг» ныне выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

«Бавария» также является рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии (20). Шесть раз команда из Мюнхена выигрывала Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов). По разу «Бавария» завоевывала Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.