Вратаря «Шахтера» лишили гола и записали на игрока «Кайрата»

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 1:1. В ее ходе хозяева вели 1:0 после гола Артура Шушеначева, но не смогли удержать минимальное преимущество. Развязка наступила на четвертой компенсированной минуте, когда после розыгрыша углового голкипер гостей Тимурбек Закиров, пришедший помочь своей команде, пробил головой, после чего мяч от защитника Нуралы Алипа влетел в ворота «желто-черных». В итоге был зафиксирован автогол. Хотя в этом немаловажная заслуга Закирова, умудрившегося удачно подключиться к атаке и выбрать верную позицию.