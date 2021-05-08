«Акжайык» выиграл второй матч подряд и поднялся на пятое место в КПЛ
Причем добились успеха в гостях.
Причем добились успеха в гостях.
«Акжайык» обыграл «Кайсар» в десятом туре
Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 76-й минуте забил Дмитрий Мичуренков.
Как итог, уральский клуб выиграл второй матч подряд и с 15 очками поднялся с восьмого места на пятое. Кызылординцы с шестью баллами расположились на 12-й позиции.
В следующем туре, 14 мая, «Кайсар» в гостях сыграет с «Актобе», а «Акжайык» в этот день на своем поле встретится с Кайрат.