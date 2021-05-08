«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу

«Атлетико» не может обыграть «Барселону» на выезде 15 матчей подряд (5 ничьих, 10 поражений). Последний раз команда из Мадрида побеждала на «Камп Ноу» в 2006 году. Полузащитник «Атлетико» Сауль появился на поле на 11-й минуте вместо получившего травму Тома Лемара, после чего был заменен на 67-й.

«Атлетико» набрал 77 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 75 очками идет на второй строчке. Обе команды по итогам тура может обойти мадридский «Реал» в случае победы над «Севильей», встреча состоится 9 мая. Команда Зинедина Зидана набрала 74 очка после 34 игр.

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В первом круге «Атлетико» обыграл «Барселону» со счетом 1:0, в случае равенства очков между каталонцами и «Атлетико» выше в турнирной таблице будет мадридская команда. «Реал» в случае одинакового количества очков с «Барселоной» и «Атлетико» будет выше обеих команд.