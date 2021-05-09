«Лион» дома разгромил «Лорьян»

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине отличились Уссем Ауар и Лукас Пакета.

На 69-й минуте Бруно Гимараеш не смог забить с пенальти, но на 72-й главный арбитр встречи усмотрел нарушение и попросил бразильца снова исполнить 11-метровый удар. На этот раз мяч угодил точно в цель. Чуть позже Бруно также отличился и с игры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c76dfcc36c03de25d25" data-vnd="1c76dfcc36c03de25d25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c76dfcc36c03de25d25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч в составе «Лорьяна» на 83-й минуте забил Тома Монкондюи.

Коллектив Руди Гарсии набрал 73 очка и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице, приблизившись к «ПСЖ» (75 очков). «Лорьян» потерпел 18-е поражение в сезоне и с 38 очками занимает 17-е место.