«Лион» дома разгромил «Лорьян»
«Лион» одержал домашнюю победу над «Лорьяном» в рамках 36-го тура французской Лиги 1.
«Лион» одержал домашнюю победу над «Лорьяном» в рамках 36-го тура французской Лиги 1.
Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине отличились Уссем Ауар и Лукас Пакета.
На 69-й минуте Бруно Гимараеш не смог забить с пенальти, но на 72-й главный арбитр встречи усмотрел нарушение и попросил бразильца снова исполнить 11-метровый удар. На этот раз мяч угодил точно в цель. Чуть позже Бруно также отличился и с игры.
Единственный мяч в составе «Лорьяна» на 83-й минуте забил Тома Монкондюи.
Коллектив Руди Гарсии набрал 73 очка и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице, приблизившись к «ПСЖ» (75 очков). «Лорьян» потерпел 18-е поражение в сезоне и с 38 очками занимает 17-е место.
В следующем туре 16 мая «Лион» отправится в гости к «Ниму», а «Лорьян» в этот же день примет «Мец».