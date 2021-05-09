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00:18 (мск), источник: Матч ТВ

«Лион» дома разгромил «Лорьян»

«Лион» одержал домашнюю победу над «Лорьяном» в рамках 36-го тура французской Лиги 1.

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Источник: AP 2021

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине отличились Уссем Ауар и Лукас Пакета.

На 69-й минуте Бруно Гимараеш не смог забить с пенальти, но на 72-й главный арбитр встречи усмотрел нарушение и попросил бразильца снова исполнить 11-метровый удар. На этот раз мяч угодил точно в цель. Чуть позже Бруно также отличился и с игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч в составе «Лорьяна» на 83-й минуте забил Тома Монкондюи.

Коллектив Руди Гарсии набрал 73 очка и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице, приблизившись к «ПСЖ» (75 очков). «Лорьян» потерпел 18-е поражение в сезоне и с 38 очками занимает 17-е место.

В следующем туре 16 мая «Лион» отправится в гости к «Ниму», а «Лорьян» в этот же день примет «Мец».

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4:1
Первый тайм: 0:0
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