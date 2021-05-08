«Атлетико» остановил Месси фолами. И больше в «Барселоне» было некого останавливать
9 нарушений на Месси — и логичные 0:0 на «Камп Ноу».
9 нарушений на Месси — и логичные 0:0 на «Камп Ноу».
В важнейшем матче второго круга Рональд Куман выставил привычный по последним турам состав и привычную схему 3−5−2. Педри и де Йонг по бокам от Бускетса дают подвижность полузащите и второй темп атаке, тройка защитников нужна, чтобы замаскировать их слабые места, а Месси и Гризманн номинально в атаке.
«Атлетико» в последнее время чередует расстановки 3−4−3 и 3−5−2 — Диего Симеоне выбрал 3−5−2, причём без мяча Корреа смещался на правый фланг полузащиты и трансформировал схему в 5−4−1. В атаке Коке отвечал за выбор фланга (и за быструю смену), а Карраско поднимался в линию с Корреа и Суаресом.
Чуть ли не каждая потеря «Барселоны» приводила к контратаке. Некоторое время контратаки гасились тактическими фолами, но потом
Первый удар по воротам Облака был нанесён на 29-й минуте. Первый опасный момент — на 40-й, и он не был следствием командного взаимодействия. Просто Месси взял мяч, протащил через толпу соперников и с линии штрафной нанёс классный удар, с которым справился вратарь. К этому моменту «Атлетико» мог забивать уже раза три, включая заблокированную попытку Корреа, удар Суареса и эпизод, когда Карраско включил режим Месси. Плюс был момент с офсайдом Карраско, которого не было — если бы Льоренте забил, ВАР должен был вмешаться.
Настолько мощное преимущество гостей по моментам сложилось из нескольких обстоятельств. Выше я упомянул тактические фолы, от которых отказалась «Барселона», так вот, «Атлетико» от них не отказывался. 11 фолов за 35 минут — то есть одно нарушение каждые три с небольшим минуты. Аномальный показатель, высокий даже для двух команд (это 30 фолов за матч) — и тем более аномальный для одной команды. Тем удивительнее, что почти такой же уровень частоты фолов продержался весь матч. Фолами гости остановили Месси (на нём нарушили правила девять раз), а остальные игроки «Барселоны» не представляли угрозы.
Ещё одно обстоятельство, которое негативно повлияло на «Барселону» — травма Бускетса. С ним на поле хозяева хотя бы владели мячом 72% времени. То есть даже при плохом контрпрессинге контратак было не очень много
Пассивность Гризманна — последний фактор, определивший ужасную игру «Барселоны» в атаке. Гризманн сейчас в отличной форме (5+1 в последних пяти матчах), наверное, поэтому Куман не стал его снимать, но конкретный матч ему не удался. Всего одно касание в чужой штрафной в первом тайме, всего три за матч, два удара (ни одного опасного), и одна подача под удар с углового — вклад Гризманна был минимален, поэтому игра постоянно сводилась к тому, что Месси придумает в одиночку.
В перерыве Куман убрал Мингесу, которого уничтожал Карраско (вышел Араухо), а в середине второго тайма тренер «Барселоны» раскрыл игру, выпустив Дембеле и Роберто вместо Деста и Педри. Педри страховал бровку, а Дембеле играл третьего нападающего. Он был активен и несколько раз оказался в центре внимания: когда бил головой после навеса Альбы и когда неточно отдал пас после интересной комбинации с участием Месси и Мориба.
Куману удалось изменить сценарий игры: теперь уже «Барселона» чаще била и больше контролировала мяч на чужой трети поля. Контратаки «Атлетико» не утратили остроту, но их стало меньше, в первую очередь
Если в первом тайме «Атлетико» был ближе к голу, то во втором на гол скорее наиграла «Барселона» — по крайней мере, было достаточно полумоментов, чтобы гол не выглядел совсем нелогично. Но Месси со штрафного пробил чуть неточно, Дембеле опять не попал с нескольких метров, а с ударом Пике справился Облак.
По меркам Кумана и этого сезона «Барселона» провела неплохой матч против
Кирилл Хаит