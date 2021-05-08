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9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
20:52 (мск), источник: ТАСС

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

ТАСС, 8 мая. Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку футбольного клуба «Монако» на игру 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2021

Матч состоится 9 мая. Российский футболист с 28 апреля находился на самоизоляции по причине заражения коронавирусом.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице после 35 туров, набрав 71 очко, отставание от лидирующего «Лилля» составляет восемь очков, однако у монегасков имеется матч в запасе.

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