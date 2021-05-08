«Интер» разгромил «Сампдорию», забив пять мячей
«Интер» уверенно переиграл «Сампдорию» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Интер» уверенно переиграл «Сампдорию» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев дублем отметился чилийский форвард Алексис Санчес, по голу забили хавбек Роберто Гальярдини, нападающий Андреа Пинамонти и форвард Лаутаро Мартинес. У «Сампдории» отличился форвард Бальде Кейта.
Ранее команда Антонио Конте досрочно стала чемпионом Италии и набрала очередные 3 очка в чемпионате. Клуб лидирует в таблице Серии А, набрав 85 очков. «Сампдория» располагается на 9-й строчке, имея в активе 45 очков.
Отметим, что «Интер» впервые в истории выиграл 14 домашних матчей чемпионата страны подряд.