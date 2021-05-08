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9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии

«Манчестер Сити» на своем поле уступил «Челси» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2021

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу синих. В составе хозяев голом отметился Рахим Стерлинг. У гостей забитые мячи на свой счет записали Хаким Зиеш и Маркос Алонсо.

«Манчестер Сити» имеет в активе 80 очков и не смог досрочно стать чемпионом Англии. Ближайший преследователь «горожан» — МЮ — сохраняет математические шансы догнать соперника. У «Челси» 64 очка, команда находится на третьем месте.

«Манчестер Сити» в следующем туре 14 мая на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Челси» двумя днями раньше дома примет «Арсенал». 29 мая «горожане» встретятся с синими в финале Лиги чемпионов.

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1:2
Первый тайм: 1:0
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