«Бавария» в ранге чемпиона Германии разгромила «Боруссию»
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии», ранее досрочно ставшие чемпионами Германии, разгромили на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура бундеслиги.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии», ранее досрочно ставшие чемпионами Германии, разгромили на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура бундеслиги.
Встреча, прошедшая в Мюнхене в субботу, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. У победителей
«Бавария» набрала 74 очка и опережает «Лейпциг» на 10 баллов. Мюнхенцы стали чемпионами в субботу после того, как «красные быки» проиграли на выезде дортмундской «Боруссии» (2:3). «Боруссия» из Менхенгладбаха занимает седьмое место (46 очков).