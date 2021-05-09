«Бавария» в ранге чемпиона Германии разгромила «Боруссию»

Встреча, прошедшая в Мюнхене в субботу, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Роберт Левандовский (2-я, 34-я и 66-я минуты, с пенальти), также отличились Томас Мюллер (23), Кингсли Коман (44) и Лерой Сане (86). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Танги Ньянзу Куасси (75).