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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» в ранге чемпиона Германии разгромила «Боруссию»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии», ранее досрочно ставшие чемпионами Германии, разгромили на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура бундеслиги.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в Мюнхене в субботу, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Роберт Левандовский (2-я, 34-я и 66-я минуты, с пенальти), также отличились Томас Мюллер (23), Кингсли Коман (44) и Лерой Сане (86). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Танги Ньянзу Куасси (75).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» набрала 74 очка и опережает «Лейпциг» на 10 баллов. Мюнхенцы стали чемпионами в субботу после того, как «красные быки» проиграли на выезде дортмундской «Боруссии» (2:3). «Боруссия» из Менхенгладбаха занимает седьмое место (46 очков).

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