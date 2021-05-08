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8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
22:24 (мск), источник: Матч ТВ

«Кадис» обыграл «Уэску» и сохранил прописку в Ла Лиге

Благодаря победе над «Уэской» в 35-м туре Примеры «Кадис» гарантировал себе участие в высшем испанском дивизионе на следующий сезон.

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Все три мяча в этой встрече были забиты в конце первого тайма. На 43-й минуте защитник хозяев Маркос Лопес открыл счет, затем на первой добавленной к тайму минуте форвард «Уэски» Рафаэль Мир забил в ответ, а еще спустя минуту Энтони Лосано провел победный мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого матча «Кадис» с 43 очками расположился на 11-й строчке в таблице. Команда на 13 очков опережает «Уэску», занимающую 18-е место и находящуюся в зоне вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, за три тура до завершения чемпионата «Кадис» обеспечил себе участие в Примере в сезоне-2021/22.

Кадис
2:1
Первый тайм: 2:1
Уэска
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