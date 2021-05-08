«Кадис» обыграл «Уэску» и сохранил прописку в Ла Лиге

Все три мяча в этой встрече были забиты в конце первого тайма. На 43-й минуте защитник хозяев Маркос Лопес открыл счет, затем на первой добавленной к тайму минуте форвард «Уэски» Рафаэль Мир забил в ответ, а еще спустя минуту Энтони Лосано провел победный мяч.

После этого матча «Кадис» с 43 очками расположился на 11-й строчке в таблице. Команда на 13 очков опережает «Уэску», занимающую 18-е место и находящуюся в зоне вылета.

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