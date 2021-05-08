Тренер «Астаны» высказался о потере «Тараза» и оценил восьмую победу в КПЛ

«Здесь всем командам сложно играть, “Тараз” — хорошая, играющая команда, и думаю, если бы в первом тайме травму не получил Эуженио, то у нас было бы больше проблем. А так я рад за команду, что одержала тяжелую победу. Мы сейчас находимся не в самом лучшем физическом состоянии, так как игры идут одна за одной и почти нет возможности тренировать команду, успеваем лишь восстанавливаться. Плюс к этому мы постоянно меняем покрытие — переходим с “синтетики” на натуральное поле, сейчас все в таком положении, но у кого-то скамейка побольше, у кого-то меньше. Это сказывается на интенсивности и качестве игры. Еще нам не хватает наших болельщиков, у “Тараза” они сегодня были, они гнали команду вперед. Хочу поздравить с победой весь клуб и наших болельщиков. Надеюсь, что очень скоро мы их увидим на наших матчах!» — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.