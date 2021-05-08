Тренер «Астаны» высказался о потере «Тараза» и оценил восьмую победу в КПЛ
Столичная команда не знает поражений.
Столичная команда не знает поражений.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал игру с «Таразом», отметив, что его клуб столкнулся бы с серьезными трудностями, если бы травму не получил лидер южан Педро Эуженио.
Встреча десятого тура
«Здесь всем командам сложно играть, “Тараз” — хорошая, играющая команда, и думаю, если бы в первом тайме травму не получил Эуженио, то у нас было бы больше проблем. А так я рад за команду, что одержала тяжелую победу. Мы сейчас находимся не в самом лучшем физическом состоянии, так как игры идут одна за одной и почти нет возможности тренировать команду, успеваем лишь восстанавливаться. Плюс к этому мы постоянно меняем покрытие — переходим с “синтетики” на натуральное поле, сейчас все в таком положении, но у
Напомним, что данная победа стала восьмой для астанчан при двух ничьих. Подопечные Андрея Тихонова уверенно лидируют в таблице, набрав 26 очков. Следующую игру северяне проведут на своем поле с «Жетысу» 14 мая.