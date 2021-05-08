Тухель: «Челси» чуть не проиграл матч еще до перерыва

«Я думаю, что второй тайм был фантастическим ответом на последние пять минут первого тайма, когда мы чуть все не потеряли. Как по мне, то там должно было быть 0:0, но внезапно мы допустили одну решающую ошибку, и мы могли проиграть матч еще до перерыва. С каждой минутой мы обретали уверенность и качество. Мы становились все лучше и лучше. Это была тяжелая битва, и после того, как мы сравняли счет, мы не прекращали атаковать. Победный гол стал настоящей наградой. Это говорит о том, что мы можем положиться на свою физическую форму, это фантастическое ощущение для концовки сезона. Мы также можем полагаться на наш командный дух, мы продолжаем идти вперед. Эта команда никогда не останавливается, они не хотят проигрывать», — цитирует Тухеля BBC.