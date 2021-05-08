Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Осасуна
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
20
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Текстильщик
31
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Челси
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Уэска
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Сампдория
51
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Атлетико
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Велес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Рубин
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Шальке-04
42
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Леванте
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Бордо
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Оренбург
04
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Краснодар-2
60
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
42
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
10
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
23:26 (мск), источник: Sport24

Тухель: «Челси» чуть не проиграл матч еще до перерыва

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 35-го тура АПЛ.

Наверх
Источник: Reuters

«Я думаю, что второй тайм был фантастическим ответом на последние пять минут первого тайма, когда мы чуть все не потеряли. Как по мне, то там должно было быть 0:0, но внезапно мы допустили одну решающую ошибку, и мы могли проиграть матч еще до перерыва. С каждой минутой мы обретали уверенность и качество. Мы становились все лучше и лучше. Это была тяжелая битва, и после того, как мы сравняли счет, мы не прекращали атаковать. Победный гол стал настоящей наградой. Это говорит о том, что мы можем положиться на свою физическую форму, это фантастическое ощущение для концовки сезона. Мы также можем полагаться на наш командный дух, мы продолжаем идти вперед. Эта команда никогда не останавливается, они не хотят проигрывать», — цитирует Тухеля BBC.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Челси
 «Ты обалденная. Богиня! Фигура идеальная». Русская фигуристка восхитила подписчиков новыми фото в купальнике
«Ух, как горячо. Шикарная киса». Русская легкоатлетка, сменившая спортивное гражданство, выложила фото в купальнике
«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии
Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год
«Атлетико» остановил Месси фолами и сыграл вничью с «Барселоной»
Не такого возвращения ждал Гончаренко. ЦСКА смял «Краснодар»
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Интер» разгромил «Сампдорию», забив пять мячей
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь