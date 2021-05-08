«Труа» завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Франции
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Труа» стал победителем Лиги 2 и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Франции.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Труа» стал победителем Лиги 2 и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Франции.
В субботу в рамках предпоследнего тура Лиги 2 «Труа» на своем поле победил со счетом 2:0 «Дюнкерк» и досрочно стал победителем второго дивизиона.
«Труа» покинул Лигу 1 по итогам сезона-2017/18.