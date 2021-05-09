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00:07 (мск), источник: Матч ТВ

«Атлетик» упустил победу над «Осасуной»

В матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле не справился с «Осасуной».

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Источник: Reuters

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник хозяев Хон Морсильо. Спустя 10 минут сербский хавбек «Осасуны» Дарко Брашанац восстановил равенство.

Очередной точный удар на 62-й минуте нанес футболист «Атлетика» Ойян Сансет. Однако за минуту до окончания основного времени Анте Будимир принес гостям ничью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, «Атлетик» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до девяти матчей и с 46 очками занимает 8-ю позицию. «Осасуна» — 12-я с 41 очком в активе, команда не побеждает уже три встречи подряд.

Атлетик
2:2
Первый тайм: 1:1
Осасуна
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