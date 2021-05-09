«Атлетик» упустил победу над «Осасуной»

Очередной точный удар на 62-й минуте нанес футболист «Атлетика» Ойян Сансет. Однако за минуту до окончания основного времени Анте Будимир принес гостям ничью.

Тем не менее, «Атлетик» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до девяти матчей и с 46 очками занимает 8-ю позицию. «Осасуна» — 12-я с 41 очком в активе, команда не побеждает уже три встречи подряд.