Влахович принес «Фиорентине» победу над «Лацио», Кокорин не появился на поле

Оба гола в матче забил форвард хозяев Душан Влахович. Первый мяч футболист отправил в сетку ворот после передачи Кристиано Бираги, а во втором случае замкнул головой подачу с углового.

Отметим, серб стал четвертым зарубежным игроком клуба после Педро Петроне, Курта Хамрина и Габриэля Батистуты, забившим больше 20 голов в одном сезоне Серии А.

Российский нападающий Александр Кокорин на поле не появился.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2966612942381" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.