Влахович принес «Фиорентине» победу над «Лацио», Кокорин не появился на поле
«Фиорентина» одержала победу над «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» одержала победу над «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Оба гола в матче забил форвард хозяев Душан Влахович. Первый мяч футболист отправил в сетку ворот после передачи Кристиано Бираги, а во втором случае замкнул головой подачу с углового.
Отметим, серб стал четвертым зарубежным игроком клуба после Педро Петроне, Курта Хамрина и Габриэля Батистуты, забившим больше 20 голов в одном сезоне Серии А.
Российский нападающий Александр Кокорин на поле не появился.
«Фиорентина» поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков. Команда Симоне Индзаги осталась на 6-м месте, имея в активе 64 очка.