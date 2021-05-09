«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном»

Первый гол в матче на свой счет записал Садио Мане, пробив головой после передачи Мохамеда Салаха с линии штрафной площади. Этот мяч стал для сенегальца 9-м в нынешнем сезоне английского чемпионата. Отметим, что он забил своей бывшей команде.