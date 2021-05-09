«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном»
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Первый гол в матче на свой счет записал Садио Мане, пробив головой после передачи Мохамеда Салаха с линии штрафной площади. Этот мяч стал для сенегальца 9-м в нынешнем сезоне английского чемпионата. Отметим, что он забил своей бывшей команде.
В концовке встречи Тьяго Алькантара забил второй мяч в ворота гостей.
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей, в последний раз команда проигрывала «Фулхэму» в начале марта.
Команда Юргена Клоппа поднялась на 6-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 57 очков. «Саутгемптон», имея в активе 37 очков, располагается на 16-м месте.