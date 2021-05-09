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10:17 (мск), источник: Sport24

Месси впервые за 15 лет не забил мадридским командам в сезоне Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в текущем сезоне Ла Лиги не смог забить ни «Реалу», ни «Атлетико».

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Источник: Reuters

Как сообщил журналист Педро Мартин в своем твиттере, такое случилось впервые за 15 лет. В последний раз аргентинский форвард не смог забить мадридским командам ни одного гола в чемпионате Испании в сезоне-2005/06.

В субботу «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (0:0). Каталонцы с 75 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. «Матрасники» лидируют с 77 очками.

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