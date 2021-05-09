«Кызыл-Жар» после неудачи с трансфером форварда «Астаны» подписал сербского футболиста

Он заключил соглашение в последний день трансферного окна. 31-летний футболист является воспитанником сербского клуба «Рад». Также в его карьере были такие клубы, как македонская «Победа», сербские «Вождовац», «Чукарички», «Спартак Суботица», греческие «Керкира», «Ламия» и «Ахарнекос», украинская «Сталь» и финская «Хонка». Последней его командой является греческий «Аполлон».

За всю свою карьеру в сербской высшей лиге Обрадович отыграл 120 матчей, забил 25 голов.

В активе имеет один матч за молодежную сборную Сербии.

Отмечается, что он должен заменить в «Кызыл-Жаре» грузинского нападающего Романи Чантурию, от услуг которого в апреле отказался тренерский штаб.