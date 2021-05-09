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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» после неудачи с трансфером форварда «Астаны» подписал сербского футболиста

Сербский нападающий Неманья Обрадович подписал контракт с петропавловским «Кызыл-Жаром», сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Он заключил соглашение в последний день трансферного окна. 31-летний футболист является воспитанником сербского клуба «Рад». Также в его карьере были такие клубы, как македонская «Победа», сербские «Вождовац», «Чукарички», «Спартак Суботица», греческие «Керкира», «Ламия» и «Ахарнекос», украинская «Сталь» и финская «Хонка». Последней его командой является греческий «Аполлон».

За всю свою карьеру в сербской высшей лиге Обрадович отыграл 120 матчей, забил 25 голов.

В активе имеет один матч за молодежную сборную Сербии.

Отмечается, что он должен заменить в «Кызыл-Жаре» грузинского нападающего Романи Чантурию, от услуг которого в апреле отказался тренерский штаб.

Ранее клуб хотел переманить у «Астаны» форварда Семира Смайлагича.

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