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16:03 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Барселона» считает, что продливший контракт с «ПСЖ» Неймар ее использовал

В субботу «ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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Эта новость возмутила руководство «Барселоны». По информации Mundo Deportivo, клуб чувствует себя использованным.

Каталонцы искренне надеялись вернуть бразильца в команду следующим летом. Как отмечает источник, в Париж приезжал представитель «Барселоны», чтобы поговорить с Неймаром о его планах на будущее. Сам форвард выразил желание вернуться в «Барселону», поскольку не чувствовал, что «ПСЖ» способен выигрывать крупные титулы.

По этой причине сине-гранатовые удивлены и разочарованы решением Неймара.

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