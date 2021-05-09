СМИ: «Барселона» считает, что продливший контракт с «ПСЖ» Неймар ее использовал

Каталонцы искренне надеялись вернуть бразильца в команду следующим летом. Как отмечает источник, в Париж приезжал представитель «Барселоны», чтобы поговорить с Неймаром о его планах на будущее. Сам форвард выразил желание вернуться в «Барселону», поскольку не чувствовал, что «ПСЖ» способен выигрывать крупные титулы.