СМИ: «Барселона» считает, что продливший контракт с «ПСЖ» Неймар ее использовал
В субботу «ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
В субботу «ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Эта новость возмутила руководство «Барселоны». По информации Mundo Deportivo, клуб чувствует себя использованным.
Каталонцы искренне надеялись вернуть бразильца в команду следующим летом. Как отмечает источник, в Париж приезжал представитель «Барселоны», чтобы поговорить с Неймаром о его планах на будущее. Сам форвард выразил желание вернуться в «Барселону», поскольку не чувствовал, что «ПСЖ» способен выигрывать крупные титулы.
По этой причине