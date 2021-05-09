Хет-трик легионера и два удаления. «Актобе» после увольнения Баги разгромил «Жетысу»

В игре 10-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана «Актобе» сумел одолеть «Жетысу» (5:1) в матче с двумя красными карточками, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это была первая встреча для западно-казахстанского клуба после отставки белорусского специалиста Алексея Баги, исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является Владимир Зеленовский. Уже в первом тайме главный судья матча Артем Кучин принял несколько важных дисциплинарных решений. На 5-й минуте был удален защитник гостей Армен Манучарян, а также назначен пенальти. Хавбек «Жетысу» Артем Дмитриев не реализовал удар с точки, но после продолжения атаки Равиль Атыханов открыл счет, однако, судя по видеоповторам, гол является спорным, поскольку мяч до этого покинул поле.

На 10-й минуте Юрий Перцух сравнял счет после ошибки Андрея Шабанова. На 28-й минуте состоялось удаление со стороны «Жетысу» — красную карточку получил защитник Филип Иполе. На 31-й минуте Игорь Сергеев вывел гостей вперед.

После перерыва, на 60-й минуте, «Актобе» забил третий гол усилиями Бояна Дубайича, это дебютный мяч в КПЛ для сербского нападающего. На 71-й и 74-й минутах Сергеев отличился еще дважды и оформил хет-трик. У форварда сборной Узбекистана шесть голов в десяти матчах нынешнего чемпионата.

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