«У нас руки связаны». Минасян — о матче с «Астаной», травме Эуженио и становлении «Тараза»
Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян высказал свое мнение о матче десятого тура
Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян высказал свое мнение о матче десятого тура
— Вардан Размикович, в целом «Тараз» неплохо смотрелся, но все же уступили. Что получилось и не получилось в матче?
— То, что мы планировали до игры, работало в начале матча, но ранняя травма Педро заставила нас перестраиваться. В обороне команда действовала хорошо, но немножко пропали острота и давление в атаке. В перерыве сделали некоторые корректировки, во втором тайме получилось нагнетать давление, появились моменты, но не хватило последнего паса и удара.
— «Тараз» на равных сыграл с «Астаной». Можно сказать, что все решил случай?
— В футболе не бывает случайностей: если соперник выиграл, значит, он это заслужил. Что касается нашей команды, я доволен, как игроки реагировали на происходящее на поле, показывали твердый характер, осуществляли давление и очень хотели забить.
— Насколько сломала игру ранняя травма Эуженио?
— Естественно, это повлияло на матч, и не только эта травма. Команде сейчас недостает нескольких игроков, они также травмированы. В этом отношении у нас руки несколько связаны, мы не можем должным образом реагировать на происходящее на поле.
— Не действовал ли соперник в матче слишком жестко?
— Я так не считаю. Футбол — контактный вид спорта, надо быть готовым к этому.
— Какие выводы будут сделаны по матчу?
— Как всегда, надо разбираться в происходящем и двигаться вперед. Намерены работать, прогрессировать, не опускать руки. Мы все еще пока на стадии становления.
Для «Тараза» это было третье поражение в нынешнем сезоне. Команда Минасяна занимает четвертое место в КПЛ-2021, имея в своем активе 17 очков.